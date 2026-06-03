Michel Batt & Hervé Guillermit Château de La Gobinière Orvault
Michel Batt & Hervé Guillermit Château de La Gobinière Orvault mercredi 7 octobre 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-07 08:30 – 12:30
Gratuit : oui Entrée libre Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public
La rue est le théâtre de scènes cocasses, absurdes, insolites qui souvent nous échappent.Fort heureusement, Michel Batt et Hervé Guillermit captent ces scènes et nous les dévoilent dans une série de photos étonnante, drôle et émouvante.Finalement, cette exposition nous invite à ouvrir grand les yeux ! Rencontre avec les artistes dimanche 27 septembre à 15h
Château de La Gobinière Bois-St-Louis/Plaisance/Ferrière/Val d’Or Orvault 44700
02 51 78 33 33 https://www.orvault.fr/culture-sport-tourisme/culture/expositions contact@mairie-orvault.fr 02 51 78 33 33 http://mairie-orvault.fr
Afficher la carte du lieu Château de La Gobinière et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Orvault (Loire-Atlantique)
- Journée immersive : Gastronomie des plantes sauvages comestibles Salle du Parc la Gobinière Orvault 14 juin 2026
- Dimanche sport en famille – Tennis de table, Complexe Sportif Roger-Piccaud, Orvault 14 juin 2026
- A petit pas tis-sons Maison de la parentalité Orvault 17 juin 2026
- Vos héros préférés, Allée du Lay – Quartier Plaisance, Orvault 17 juin 2026
- Musique Nomade, Allée du Lay – Quartier Plaisance, Orvault 17 juin 2026