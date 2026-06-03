Michel Batt & Hervé Guillermit Château de La Gobinière Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-07 08:30 – 12:30

Gratuit : oui Entrée libre Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

La rue est le théâtre de scènes cocasses, absurdes, insolites qui souvent nous échappent.Fort heureusement, Michel Batt et Hervé Guillermit captent ces scènes et nous les dévoilent dans une série de photos étonnante, drôle et émouvante.Finalement, cette exposition nous invite à ouvrir grand les yeux ! Rencontre avec les artistes dimanche 27 septembre à 15h

Château de La Gobinière Bois-St-Louis/Plaisance/Ferrière/Val d’Or Orvault 44700

02 51 78 33 33 https://www.orvault.fr/culture-sport-tourisme/culture/expositions contact@mairie-orvault.fr 02 51 78 33 33 http://mairie-orvault.fr



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