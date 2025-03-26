MICHELE LAROQUE ET KAD MERAD – ZENITH SUD MONTPELLIER Montpellier
MICHELE LAROQUE ET KAD MERAD Début : 2026-12-11 à 20:00. Tarif : – euros.
ADAM CONCERTS, EN ACCORD AVEC GILBERT COULLIER PRODUCTIONS, PRESENTE : MICHELE LAROQUE ET KAD MERADMICHÈLE LAROQUE ET KAD MERADL’ÂGE BÊTEBenoit et Claire viennent de se rencontrer, ils veulent vivre leur nouvelle histoire à fond, sans limites. Rebelles et libres, ils revendiquent leur amour pour le sexe, l’alcool et le foot : ce sont les nouveaux soixantenaires. Ils refusent de se laisser enfermer par l’âge. Malgré leurs habitudes bien ancrées, ils veulent continuer à vivre comme des jeunes et s’éclater. Bienvenue dans leur « âge bête ».Textes et mise en scène : Olivier Baroux
ZENITH SUD MONTPELLIER DOMAINE DE GRAMMONT 34000 Montpellier 34