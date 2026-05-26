Michelle budria Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Bayonne

Michelle budria

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 21 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 20:30:00

fin : 2026-10-15 22:00:00

Date(s) :

2026-10-15

Concert Country Française Inspiré par l’héritage de l’Americana et la puissance narrative de la Country Music, Michelle Budria propose une musique qui respire les grands espaces et la poésie de la chanson française.

Loin des clichés, le projet s’ancre dans une authenticité rare en français, privilégiant l’émotion pure et une narration cinématographique. Chaque titre est une escale, un carnet de route où la mélancolie du folk rencontre l’optimisme du country-rock. Fruit d’une collaboration étroite avec ses musiciens, ce deuxième opus explore les textures acoustiques (guitares boisées, harmonies vocales) tout en assumant des racines pop-rock percutantes. .

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr

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L’événement Michelle budria Bayonne a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Bayonne