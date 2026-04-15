Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Micro-aventure : troisième rencontre, Bibliothèque du Puzzle, Avignon

Micro-aventure : troisième rencontre, Bibliothèque du Puzzle, Avignon

Micro-aventure : troisième rencontre, Bibliothèque du Puzzle, Avignon mercredi 24 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque du Puzzle

Adresse : Rue Pierre Auguste Renoir, 84000 avignon

Ville : 84000 Avignon

Département : Vaucluse

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Tarif : Entrée gratuite sur inscription

Micro-aventure : troisième rencontre Mercredi 24 juin, 18h00 Bibliothèque du Puzzle Vaucluse

Entrée gratuite sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-24T18:00:00+02:00 – 2026-06-24T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-24T18:00:00+02:00 – 2026-06-24T20:00:00+02:00

Un jour, Stéphan a arrêté le temps et est parti sur la route… 500 jours plus tard, il aura bouclé un tour de France. Venez partager son aventure!

Bibliothèque du Puzzle Rue Pierre Auguste Renoir, 84000 avignon Avignon 84000 Quartier Est Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/c/AvignonBibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.avignon.fr/contacts »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 13 60 50 74 »}] Horaires d’ouverture : Ouverture courant 2025. Ligne 9, 11 et 14 : arrêts Carpeaux ou Lycée René Char
Avec Stéphan Llorca, poète-aventurier Rencontre Echanges

À voir aussi à Avignon (Vaucluse)