[Micro-Folie] Animer un cheval Salle des fêtes Beuvron-en-Auge

Beuvron-en-Auge

[Micro-Folie] Animer un cheval

Salle des fêtes Avenue de la gare Beuvron-en-Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 10:00:00

fin : 2026-08-06 12:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Découvrez la magie de l’image animée ! À partir de la chronophotographie Saut d’obstacle, cheval blanc d’Eadweard Muybridge, et son travail sur la décomposition du mouvement, créez votre propre animation, grâce au logiciel Pivot Animator.

Découvrez la magie de l’image animée ! À partir de la chronophotographie Saut d’obstacle, cheval blanc d’Eadweard Muybridge, et son travail sur la décomposition du mouvement, créez votre propre animation, grâce au logiciel Pivot Animator. En quelques minutes, votre cheval prendra vie sous vos yeux !

Technique logiciel d’animation

Dès 7 ans (adulte accompagnateur). Sur inscription. .

Salle des fêtes Avenue de la gare Beuvron-en-Auge 14430 Calvados Normandie +33 2 31 24 25 93 micro.folie@ncpa.fr

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English : [Micro-Folie] Animer un cheval

Discover the magic of moving images! Using Eadweard Muybridge’s chronophotograph ‘Jumping Over an Obstacle, White Horse’ and his work on the breakdown of movement, create your own animation using the Pivot Animator software.

L’événement [Micro-Folie] Animer un cheval Beuvron-en-Auge a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Normandie Pays d’Auge