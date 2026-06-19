[Micro-Folie] Bande dessinée numérique Salle des fêtes Beuvron-en-Auge

Informations pratiques

Beuvron-en-Auge

[Micro-Folie] Bande dessinée numérique

Salle des fêtes Avenue de la gare Beuvron-en-Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 14:00:00

fin : 2026-08-06 17:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Et si le cheval devenait le héros de votre histoire ? À partir des œuvres de la Cité de la Bande Dessinée et de l’Image présentées dans le musée numérique, imaginez ses aventures et créez votre propre bande dessinée.

Et si le cheval devenait le héros de votre histoire ? À partir des œuvres de la Cité de la Bande Dessinée et de l’Image présentées dans le musée numérique, imaginez ses aventures et créez votre propre bande dessinée. Dessin, personnages, dialogues et rebondissements donnez vie à votre récit lors d’un atelier ludique mêlant créativité et narration !

Technique application création de bande dessinée

Dès 8 ans (adulte accompagnateur). Sur inscription. .

Salle des fêtes Avenue de la gare Beuvron-en-Auge 14430 Calvados Normandie +33 2 31 24 25 93 micro.folie@ncpa.fr

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English : [Micro-Folie] Bande dessinée numérique

What if a horse became the hero of your story? Drawing inspiration from the works of the Cité de la Bande Dessinée et de l’Image featured in the digital museum, imagine its adventures and create your own comic strip.

L’événement [Micro-Folie] Bande dessinée numérique Beuvron-en-Auge a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Normandie Pays d’Auge