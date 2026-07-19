Informations pratiques

Obernai

Micro-Folie Collection Bretagne

1 rue de la Léonardsau Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-26 14:00:00

fin : 2026-10-14 17:30:00

Date(s) :

2026-08-26 2026-10-14

Vitalité culturelle et héritages pluriels

La Collection Bretagne rassemble 45 institutions partenaires et reflète la diversité des patrimoines matériels et immatériels du territoire. De la période mégalithique aux expressions artistiques contemporaines, elle explore archéologie, arts visuels, patrimoine oral, musique, danse et cinéma.

Forte de traductions en breton et en gallo, cette collection affirme l’identité linguistique et culturelle régionale tout en valorisant sa capacité à dialoguer avec le monde. Elle témoigne d’un territoire engagé, créatif et profondément attaché à la transmission.

Projetée au cœur de la galerie numérique du deuxième étage du château, elle invite les visiteurs à parcourir cette cartographie sensible de l’histoire culturelle bretonne. .

1 rue de la Léonardsau Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 64 13

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English :

Cultural vitality and plural heritages

L’événement Micro-Folie Collection Bretagne Obernai a été mis à jour le 2026-07-16 par Parc de la Léonardsau