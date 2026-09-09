Micro-Folie : Collection Union européenne, Domaine de la Léonardsau, Obernai

Informations pratiques

Micro-Folie : Collection Union européenne Dimanche 20 septembre, 10h00 Domaine de la Léonardsau Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Réalisée dans le cadre de la Présidence française du Conseil de l’Union européenne, la collection rassemble une trentaine d’institutions prestigieuses issues des 27 États membres. Elle propose un voyage à travers plus de 500 œuvres, de l’Antiquité à la création contemporaine.

Des chefs-d’œuvre des grands musées européens aux merveilles de l’Antiquité, des manuscrits et gravures aux œuvres modernes et photographiques, cette sélection met en lumière la diversité du paysage artistique européen et les influences croisées qui ont façonné son identité culturelle.

Projetée au cœur de la galerie numérique du deuxième étage du château, elle invite les visiteurs à s’installer et à découvrir l’Europe à travers ses patrimoines.

Domaine de la Léonardsau 1 rue de la Leonardsau 67210 Obernai Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est 03 88 49 95 95 https://www.leonardsau.fr/ Propriété de la Ville d’Obernai depuis 1970, le Domaine de la Léonardsau s’étend sur 8 hectares au cœur d’un écrin de nature remarquable, à Obernai, au pied du Mont Sainte Odile.

Après trois années d’une restauration menée entre 2022 et 2025, le Château du Domaine de la Léonardsau, propriété de la Ville d’Obernai, a ouvert au public. Au cœur d’un parc remarquable de 8 hectares à Obernai, cette demeure de caractère construite au début du XXe siècle reflète les goûts et l’art de vivre de son propriétaire, le baron Albert de Dietrich. Aujourd’hui restauré avec le plus grand soin, le château invite les visiteurs à découvrir un patrimoine d’exception au cœur de l’Alsace. Situé à la sortie d’Obernai en direction du Mont Sainte-Odile, le Domaine de la Léonardsau est accessible par différents moyens de transport.

Réalisée dans le cadre de la Présidence française du Conseil de l’Union européenne, cette collection rassemble une trentaine d’institutions prestigieuses issues des 27 États membres.

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