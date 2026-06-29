UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bergerac

Micro Folie de la Cab | Collection Normandie Micro Folie de la Cab, Quai Cyrano Bergerac

mercredi 5 août 2026 · Micro Folie de la Cab, Quai Cyrano · Bergerac

Micro Folie de la Cab | Collection Normandie Micro Folie de la Cab, Quai Cyrano Bergerac

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Micro Folie de la Cab, Quai Cyrano
Adresse
1 Rue des Récollets
Ville
24100 Bergerac
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Bergerac

Micro Folie de la Cab | Collection Normandie

Micro Folie de la Cab, Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:00:00
fin : 2026-08-14 17:00:00

Date(s) :
2026-08-05

Magnifique opportunité pour découvrir 400 œuvres mettant en avant toute la richesse culturelle et patrimoniale du territoire normand. Des fossiles crocodiliens du Paléospace de Villiers-sur-mer aux robes du Musée Christian DIOR installé dans sa maison d’enfance, en passant par la conquête de l’Angleterre racontée par la tapisserie de Bayeux… Cette région se raconte avec pas moins de 42 institutions muséales partenaires pour nous offrir cette magnifique exposition numérique.   .

Micro Folie de la Cab, Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 85 27 91 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Micro Folie de la Cab | Collection Normandie

L’événement Micro Folie de la Cab | Collection Normandie Bergerac a été mis à jour le 2026-06-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

À voir aussi à Bergerac (Dordogne)