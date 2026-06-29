Micro Folie de la Cab | Collection Normandie Micro Folie de la Cab, Quai Cyrano Bergerac

Informations pratiques

Bergerac

Micro Folie de la Cab | Collection Normandie

Micro Folie de la Cab, Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 14:00:00

fin : 2026-08-14 17:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Magnifique opportunité pour découvrir 400 œuvres mettant en avant toute la richesse culturelle et patrimoniale du territoire normand. Des fossiles crocodiliens du Paléospace de Villiers-sur-mer aux robes du Musée Christian DIOR installé dans sa maison d’enfance, en passant par la conquête de l’Angleterre racontée par la tapisserie de Bayeux… Cette région se raconte avec pas moins de 42 institutions muséales partenaires pour nous offrir cette magnifique exposition numérique. .

Micro Folie de la Cab, Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 85 27 91

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English : Micro Folie de la Cab | Collection Normandie

L’événement Micro Folie de la Cab | Collection Normandie Bergerac a été mis à jour le 2026-06-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides