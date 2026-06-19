[Micro-Folie] Découverte de la linogravure Salle des fêtes Beuvron-en-Auge

Beuvron-en-Auge

[Micro-Folie] Découverte de la linogravure

Salle des fêtes Avenue de la gare Beuvron-en-Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 10:00:00

fin : 2026-08-05 12:30:00

Date(s) :

2026-08-05

Connaissez-vous la linogravure, une technique artistique de gravure en relief qui permet de créer et d’imprimer vos propres motifs ? A partir d’une œuvre issue du musée numérique le cheval en bois , vous expérimentez le dessin, la gravure, l’encrage et l’impression.

Connaissez-vous la linogravure, une technique artistique de gravure en relief qui permet de créer et d’imprimer vos propres motifs ? A partir d’une œuvre issue du musée numérique le cheval en bois , vous expérimentez le dessin, la gravure, l’encrage et l’impression afin de réaliser une création originale et de repartir avec votre propre œuvre.

Techniques Linogravure, dessins

Dès 8 ans (adulte accompagnateur). Sur inscription. .

Salle des fêtes Avenue de la gare Beuvron-en-Auge 14430 Calvados Normandie +33 2 31 24 25 93 micro.folie@ncpa.fr

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English : [Micro-Folie] Découverte de la linogravure

Have you heard of linocut, an artistic relief engraving technique that allows you to create and print your own designs? Using a work from the ‘Le Cheval en Bois’ digital museum, you’ll have the chance to try your hand at drawing, engraving, inking and printing.

L’événement [Micro-Folie] Découverte de la linogravure Beuvron-en-Auge a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Normandie Pays d’Auge