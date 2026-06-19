[Micro-Folie] Découverte de la linogravure Salle des fêtes Beuvron-en-Auge
[Micro-Folie] Découverte de la linogravure Salle des fêtes Beuvron-en-Auge mercredi 5 août 2026.
Beuvron-en-Auge
[Micro-Folie] Découverte de la linogravure
Salle des fêtes Avenue de la gare Beuvron-en-Auge Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:00:00
fin : 2026-08-05 12:30:00
Date(s) :
2026-08-05
Connaissez-vous la linogravure, une technique artistique de gravure en relief qui permet de créer et d’imprimer vos propres motifs ? A partir d’une œuvre issue du musée numérique le cheval en bois , vous expérimentez le dessin, la gravure, l’encrage et l’impression.
Connaissez-vous la linogravure, une technique artistique de gravure en relief qui permet de créer et d’imprimer vos propres motifs ? A partir d’une œuvre issue du musée numérique le cheval en bois , vous expérimentez le dessin, la gravure, l’encrage et l’impression afin de réaliser une création originale et de repartir avec votre propre œuvre.
Techniques Linogravure, dessins
Dès 8 ans (adulte accompagnateur). Sur inscription. .
Salle des fêtes Avenue de la gare Beuvron-en-Auge 14430 Calvados Normandie +33 2 31 24 25 93 micro.folie@ncpa.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : [Micro-Folie] Découverte de la linogravure
Have you heard of linocut, an artistic relief engraving technique that allows you to create and print your own designs? Using a work from the ‘Le Cheval en Bois’ digital museum, you’ll have the chance to try your hand at drawing, engraving, inking and printing.
L’événement [Micro-Folie] Découverte de la linogravure Beuvron-en-Auge a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Normandie Pays d’Auge
À voir aussi à Beuvron-en-Auge (Calvados)
- Puces cavalières Beuvron-en-Auge 2 août 2026
- Le cheval en Normandie Beuvron-en-Auge 2 août 2026
- [Les Promenades musicales du Pays d’Auge] Inattendu Nola Rennes Expérience Beuvron-en-Auge 2 août 2026
- [Micro-Folie] Le cheval dans tous ses états Salle des fêtes Beuvron-en-Auge 3 août 2026
- [Micro-Folie] Atelier le cirque bleu Marc Chagall Salle des fêtes Beuvron-en-Auge 3 août 2026