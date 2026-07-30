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AGENDA · Neuvy-le-Roi

Micro-folie et atelier continu (musée numérique) Neuvy-le-Roi

dimanche 15 novembre 2026 · Neuvy-le-Roi

Informations pratiques

Début
dimanche 15 novembre 2026
Fin
dimanche 15 novembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
8 Rue des Prés
Ville
37370 Neuvy-le-Roi
Département
Indre-et-Loire
Tarif
Gratuit

Neuvy-le-Roi

Micro-folie et atelier continu (musée numérique)

8 Rue des Prés Neuvy-le-Roi Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-15 14:00:00
fin : 2026-11-15 17:00:00

Date(s) :
2026-11-15

Atelier en continu.
Atelier en continu.   .

8 Rue des Prés Neuvy-le-Roi 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 30 42 72 07  spectacle@neuvy-le-roi.fr

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English :

Ongoing workshop.

L’événement Micro-folie et atelier continu (musée numérique) Neuvy-le-Roi a été mis à jour le 2026-07-30 par Tourisme en Gâtine et Pays de Racan

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