[Micro-Folie] L’heure du jeu Salle des fêtes Beuvron-en-Auge
[Micro-Folie] L’heure du jeu Salle des fêtes Beuvron-en-Auge vendredi 7 août 2026.
Beuvron-en-Auge
[Micro-Folie] L’heure du jeu
Salle des fêtes Avenue de la gare Beuvron-en-Auge Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 14:00:00
fin : 2026-08-07 17:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Que vous soyez amateur de défis, passionné de réflexion ou simplement à la recherche d’un moment convivial, venez explorer de nouveaux jeux, relever des défis amusants et partager des instants de complicité avec les autres participants.
Un goûter à partager, vous sera proposé à 16h00.
Que vous soyez amateur de défis, passionné de réflexion ou simplement à la recherche d’un moment convivial, venez explorer de nouveaux jeux, relever des défis amusants et partager des instants de complicité avec les autres participants.
Un goûter à partager, vous sera proposé à 16h00. .
Salle des fêtes Avenue de la gare Beuvron-en-Auge 14430 Calvados Normandie +33 2 31 24 25 93 micro.folie@ncpa.fr
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English : [Micro-Folie] L’heure du jeu
Whether you love a challenge, enjoy a good brainteaser or are simply looking for a chance to socialise, come and explore new games, take on some fun challenges and share some quality time with the other participants.
Refreshments will be served at 4.00 pm.
L’événement [Micro-Folie] L’heure du jeu Beuvron-en-Auge a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Normandie Pays d’Auge
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