Micro-Folie Nuit des musées

Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

À l’occasion de la nuit des musées, la municipalité vous invite à découvrir l’Art grâce aux présentations et explications d’œuvres d’art. Cet évènement est rendu possible grâce à la Micro-Folie.

Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 10 21 mairie@ville-lauzun.fr

English : Micro-Folie Nuit des musées

On the occasion of Museum Night, the municipality invites you to discover Art through presentations and explanations of works of art. This event is made possible by the Micro-Folie.

