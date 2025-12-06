Micro-Folie Nuit des musées Lauzun
Micro-Folie Nuit des musées Lauzun samedi 16 mai 2026.
Micro-Folie Nuit des musées
Lauzun Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
À l’occasion de la nuit des musées, la municipalité vous invite à découvrir l’Art grâce aux présentations et explications d’œuvres d’art. Cet évènement est rendu possible grâce à la Micro-Folie.
À l’occasion de la nuit des musées, la municipalité vous invite à découvrir l’Art grâce aux présentations et explications d’œuvres d’art. Cet évènement est rendu possible grâce à la Micro-Folie. .
Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 10 21 mairie@ville-lauzun.fr
English : Micro-Folie Nuit des musées
On the occasion of Museum Night, the municipality invites you to discover Art through presentations and explanations of works of art. This event is made possible by the Micro-Folie.
L’événement Micro-Folie Nuit des musées Lauzun a été mis à jour le 2025-12-03 par OT du Pays de Lauzun