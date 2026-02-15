Micro-visite 1 jour 1 œuvre, La Nuit étoilée, Vincent Van Gogh La Distylerie Luçon

Micro-visite 1 jour 1 œuvre, La Nuit étoilée, Vincent Van Gogh

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23 20:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Une invitation à explorer et vivre l’art autrement !

Plongez au cœur de la nuit et laissez Van Gogh vous transporter sur le Rhône sous un ciel étoilé. Un instant suspendu où la nuit devient poésie !

Tout public. Réservation conseillée, places limitées.

Les mineurs de moins de 13 ans doivent impérativement être accompagnés d’un adulte.

.

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An invitation to explore and experience art differently!

L’événement Micro-visite 1 jour 1 œuvre, La Nuit étoilée, Vincent Van Gogh Luçon a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud