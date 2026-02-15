Micro-visite 1 jour 1 œuvre, La Nuit étoilée, Vincent Van Gogh La Distylerie Luçon
Micro-visite 1 jour 1 œuvre, La Nuit étoilée, Vincent Van Gogh
La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée
Début : 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23 20:30:00
2026-05-23
Une invitation à explorer et vivre l’art autrement !
Plongez au cœur de la nuit et laissez Van Gogh vous transporter sur le Rhône sous un ciel étoilé. Un instant suspendu où la nuit devient poésie !
Tout public. Réservation conseillée, places limitées.
Les mineurs de moins de 13 ans doivent impérativement être accompagnés d’un adulte.
La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
English :
An invitation to explore and experience art differently!
L’événement Micro-visite 1 jour 1 œuvre, La Nuit étoilée, Vincent Van Gogh Luçon a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud