Micro-visite, Micro-Folie, Le Pouliguen
mercredi 23 septembre 2026 · Micro-Folie · Le Pouliguen
Informations pratiques
Micro-visite Mercredi 23 septembre, 15h00 Micro-Folie Loire-Atlantique
– Adulte: 0
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T15:00:00+02:00 – 2026-09-23T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-23T15:00:00+02:00 – 2026-09-23T17:00:00+02:00
Admirez de beaux paysages aux couleurs automnales pour accueillir la nouvelle saison. Laissez-vous conter leur histoire.
Admirez de beaux paysages aux couleurs automnales pour accueillir la nouvelle saison. Laissez-vous conter leur histoire.
Micro-Folie Salle Marcel Baudry, 8 rue Maréchal Joffre, 44510 Le Pouliguen Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 64 47 36 10 »}, {« type »: « email », « value »: « info@culture-en-folie.org »}]
Admirez de beaux paysages aux couleurs automnales pour accueillir la nouvelle saison. Laissez-vous conter leur histoire. Conférence / Rencontre Culture
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