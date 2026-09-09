Micro-visite, Micro-Folie, Le Pouliguen

Informations pratiques

Micro-visite Mercredi 23 septembre, 15h00 Micro-Folie Loire-Atlantique

– Adulte: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-23T15:00:00+02:00 – 2026-09-23T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-23T15:00:00+02:00 – 2026-09-23T17:00:00+02:00

Admirez de beaux paysages aux couleurs automnales pour accueillir la nouvelle saison. Laissez-vous conter leur histoire.

Admirez de beaux paysages aux couleurs automnales pour accueillir la nouvelle saison. Laissez-vous conter leur histoire.

Micro-Folie Salle Marcel Baudry, 8 rue Maréchal Joffre, 44510 Le Pouliguen Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 64 47 36 10 »}, {« type »: « email », « value »: « info@culture-en-folie.org »}]

Admirez de beaux paysages aux couleurs automnales pour accueillir la nouvelle saison. Laissez-vous conter leur histoire. Conférence / Rencontre Culture