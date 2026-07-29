Midi au musée Fascination antique Rue du Château Montbéliard
jeudi 8 octobre 2026 · Rue du Château · Montbéliard
Informations pratiques
Montbéliard
Midi au musée Fascination antique
Rue du Château Musée du château des ducs de Wurtemberg Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 12:30:00
fin : 2026-10-08
Date(s) :
2026-10-08
Offrez-vous une pause culturelle à l’heure du déjeuner et laissez-vous guider à travers le nouveau parcours historique du musée.
Des attributs de Neptune et Mercure au célèbre vase Médicis, en passant par la figure d’Alexandre le Grand, l’Antiquité inspire depuis des siècles les artistes et les collectionneurs. Mobilier, peintures, orfèvrerie et objets issus de fouilles archéologiques témoignent de cette fascination pour les civilisations anciennes.
De la Renaissance au XVIIIᵉ siècle, cette visite commentée vous invite à découvrir comment les mythes, les symboles et les références antiques ont nourri la création artistique. Une immersion captivante entre récits, allégories et chefs-d’œuvre, idéale pour enrichir votre pause de midi. .
Rue du Château Musée du château des ducs de Wurtemberg Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 22 57 musees@montbeliard.fr
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English : Midi au musée Fascination antique
L’événement Midi au musée Fascination antique Montbéliard a été mis à jour le 2026-07-22 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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