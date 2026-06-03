Midi-minuit au Château le Brézéguet Château le Brézéguet Porte-du-Quercy

Porte-du-Quercy

Midi-minuit au Château le Brézéguet

Château le Brézéguet 4125 route d’Agen Porte-du-Quercy Lot

Tarif : – – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 12:00:00

fin : 2026-08-09 23:59:00

Date(s) :

2026-08-09

Cette année encore, le château du Brézéguet vous attend pour une journée au domaine

Cette année encore, le château du Brézéguet vous attend pour une journée au domaine. Profitez d'un repas local et convivial au domaine, autour de notre barbecue, et venez également déguster les produits proposés. La réservation est fortement conseillée.

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Château le Brézéguet 4125 route d’Agen Porte-du-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 6 82 84 56 30

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English :

Again this year, Château du Brézéguet awaits you for a day at the estate

L’événement Midi-minuit au Château le Brézéguet Porte-du-Quercy a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Cahors Vallée du Lot