Midi-minuit au Château Le Brézéguet Saux Porte-du-Quercy

Porte-du-Quercy

Midi-minuit au Château Le Brézéguet

Saux 4125 Route d’Agen Porte-du-Quercy Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 12:00:00

fin : 2026-08-09 23:59:00

Date(s) :

2026-08-09

Repas champêtre au coeur du vignoble du midi au soir avec animation

Repas champêtre au coeur du vignoble du midi au soir avec animation

.

Saux 4125 Route d’Agen Porte-du-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 6 82 84 56 30 chateaulebrezeguet@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A country-style meal in the heart of the vineyard from noon to evening with entertainment

L’événement Midi-minuit au Château Le Brézéguet Porte-du-Quercy a été mis à jour le 2026-05-29 par OT CVL Vignoble