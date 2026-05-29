Midi-minuit au Château Le Brézéguet Saux Porte-du-Quercy
Midi-minuit au Château Le Brézéguet Saux Porte-du-Quercy dimanche 9 août 2026.
Porte-du-Quercy
Midi-minuit au Château Le Brézéguet
Saux 4125 Route d’Agen Porte-du-Quercy Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 12:00:00
fin : 2026-08-09 23:59:00
Date(s) :
2026-08-09
Repas champêtre au coeur du vignoble du midi au soir avec animation
Repas champêtre au coeur du vignoble du midi au soir avec animation
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Saux 4125 Route d’Agen Porte-du-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 6 82 84 56 30 chateaulebrezeguet@orange.fr
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English :
A country-style meal in the heart of the vineyard from noon to evening with entertainment
L’événement Midi-minuit au Château Le Brézéguet Porte-du-Quercy a été mis à jour le 2026-05-29 par OT CVL Vignoble
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