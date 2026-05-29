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Midi-minuit au Château Le Brézéguet Saux Porte-du-Quercy

Midi-minuit au Château Le Brézéguet Saux Porte-du-Quercy

Midi-minuit au Château Le Brézéguet Saux Porte-du-Quercy dimanche 9 août 2026.

Lieu : Saux

Adresse : 4125 Route d'Agen

Ville : 46800 Porte-du-Quercy

Département : Lot

Début : dimanche 9 août 2026

Fin : lundi 10 août 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif :

Porte-du-Quercy

Midi-minuit au Château Le Brézéguet

Saux 4125 Route d’Agen Porte-du-Quercy Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 12:00:00
fin : 2026-08-09 23:59:00

Date(s) :
2026-08-09

Repas champêtre au coeur du vignoble du midi au soir avec animation

Repas champêtre au coeur du vignoble du midi au soir avec animation

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Saux 4125 Route d’Agen Porte-du-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 6 82 84 56 30  chateaulebrezeguet@orange.fr

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English :

A country-style meal in the heart of the vineyard from noon to evening with entertainment

L’événement Midi-minuit au Château Le Brézéguet Porte-du-Quercy a été mis à jour le 2026-05-29 par OT CVL Vignoble

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