Soirée Marché de producteurs et concert Porte-du-Quercy
Soirée Marché de producteurs et concert Porte-du-Quercy mercredi 22 juillet 2026.
Porte-du-Quercy
Soirée Marché de producteurs et concert
Château d’Aix Porte-du-Quercy Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Le domaine du Château d'Aix vous accueille pour un marché de producteurs suivi d'un concert de l'artiste Claire Aberlenc.
Le domaine du Château d'Aix vous accueille pour un marché de producteurs suivi d'un concert de l'artiste Claire Aberlenc.
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Château d’Aix Porte-du-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 5 65 24 53 69 vinschateaudaix@gmail.com
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English :
The Château d'Aix estate welcomes you for a farmers' market followed by a concert by artist Claire Aberlenc.
L’événement Soirée Marché de producteurs et concert Porte-du-Quercy a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cahors Vallée du Lot
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