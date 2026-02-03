Soirée food-truck au Château Tour de Miraval Porte-du-Quercy
Soirée food-truck au Château Tour de Miraval Porte-du-Quercy vendredi 24 juillet 2026.
Soirée food-truck au Château Tour de Miraval
132 Chemin du Château de Miraval Porte-du-Quercy Lot
Tarif : – – EUR
Début : 2026-07-24 19:50:00
fin : 2026-08-07
2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14
Food-Truck vintage Combidélice, soirées détentes, accompagnée d'une dégustation de vins.
132 Chemin du Château de Miraval Porte-du-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 6 86 05 89 74 chmiraval@gmail.com
English :
Food-Truck vintage Combidélice, relaxing evenings, accompanied by a wine tasting.
