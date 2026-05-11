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Fermes en Fête Oliveraie du Quercy Blanc Siant-Matré Porte-du-Quercy

Fermes en Fête Oliveraie du Quercy Blanc Siant-Matré Porte-du-Quercy

Fermes en Fête Oliveraie du Quercy Blanc Siant-Matré Porte-du-Quercy samedi 6 juin 2026.

Lieu : Siant-Matré

Adresse : Chemin des oliviers

Ville : 46800 Porte-du-Quercy

Département : Lot

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit

Porte-du-Quercy

Fermes en Fête Oliveraie du Quercy Blanc

Siant-Matré Chemin des oliviers Porte-du-Quercy Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 15:00:00
fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Portes ouvertes à l'Oliveraie du Quercy Blanc à Saint-Matré.

Portes ouvertes à l'Oliveraie du Quercy Blanc à Saint-Matré.

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Siant-Matré Chemin des oliviers Porte-du-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 6 74 92 46 46  oliveraieduquercyblanc@orange.fr

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English :

Open house at the Quercy Blanc olive grove in Saint-Matré.

L’événement Fermes en Fête Oliveraie du Quercy Blanc Porte-du-Quercy a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Cahors Vallée du Lot

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