Fermes en Fête Oliveraie du Quercy Blanc Siant-Matré Porte-du-Quercy
Fermes en Fête Oliveraie du Quercy Blanc Siant-Matré Porte-du-Quercy samedi 6 juin 2026.
Porte-du-Quercy
Fermes en Fête Oliveraie du Quercy Blanc
Siant-Matré Chemin des oliviers Porte-du-Quercy Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 15:00:00
fin : 2026-06-07 19:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Portes ouvertes à l'Oliveraie du Quercy Blanc à Saint-Matré.
Portes ouvertes à l'Oliveraie du Quercy Blanc à Saint-Matré.
.
Siant-Matré Chemin des oliviers Porte-du-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 6 74 92 46 46 oliveraieduquercyblanc@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Open house at the Quercy Blanc olive grove in Saint-Matré.
L’événement Fermes en Fête Oliveraie du Quercy Blanc Porte-du-Quercy a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Cahors Vallée du Lot
À voir aussi à Porte-du-Quercy (Lot)
- Promenade, théâtre et chants Occitan à Saux Porte-du-Quercy 17 mai 2026
- Concert Opus Crocus Porte-du-Quercy 23 mai 2026
- Menu de fête des mères au Château des Cloutous Saux Porte-du-Quercy 31 mai 2026
- Fête votive de Saint-Matré Porte-du-Quercy 5 juin 2026
- Fête des associations à Saint-Matré Porte-du-Quercy 11 juillet 2026