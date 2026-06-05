Soirée burger et bar à vin au Château Le Brézéguet Château le Brézéguet Porte-du-Quercy

Porte-du-Quercy

Soirée burger et bar à vin au Château Le Brézéguet

Château le Brézéguet 4125 route d’Agen Porte-du-Quercy Lot

Tarif : – – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 18:30:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-25

Tous les mardis de juillet août (sauf le 14 juillet), venez passer une soirée festive en dégustant des vins (rouge, rosé et blanc), Vous pouvez acheter des burger et frites de la Pause Gourmande

Tous les mardis de juillet août (sauf le 14 juillet), venez passer une soirée festive en dégustant des vins (rouge, rosé et blanc), Vous pouvez acheter des burger et frites de la Pause Gourmande. Vous trouverez également des assiettes fraicheurs et des dessert. Vous pourrez participer au concours du lancer de bouchon.

.

Château le Brézéguet 4125 route d’Agen Porte-du-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 6 82 84 56 30 chateaulebrezeguet@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Every Tuesday in July and August (except July 14), come and spend a festive evening tasting wines (red, rosé and white), You can buy burgers and fries from Pause Gourmande

L’événement Soirée burger et bar à vin au Château Le Brézéguet Porte-du-Quercy a été mis à jour le 2026-06-03 par OT CVL Castelnau-Montratier