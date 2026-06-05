Soirée burger et bar à vin au Château Le Brézéguet Château le Brézéguet Porte-du-Quercy
Soirée burger et bar à vin au Château Le Brézéguet Château le Brézéguet Porte-du-Quercy mardi 7 juillet 2026.
Porte-du-Quercy
Soirée burger et bar à vin au Château Le Brézéguet
Château le Brézéguet 4125 route d’Agen Porte-du-Quercy Lot
Tarif : – – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 18:30:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-25
Tous les mardis de juillet août (sauf le 14 juillet), venez passer une soirée festive en dégustant des vins (rouge, rosé et blanc), Vous pouvez acheter des burger et frites de la Pause Gourmande
Tous les mardis de juillet août (sauf le 14 juillet), venez passer une soirée festive en dégustant des vins (rouge, rosé et blanc), Vous pouvez acheter des burger et frites de la Pause Gourmande. Vous trouverez également des assiettes fraicheurs et des dessert. Vous pourrez participer au concours du lancer de bouchon.
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Château le Brézéguet 4125 route d’Agen Porte-du-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 6 82 84 56 30 chateaulebrezeguet@orange.fr
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English :
Every Tuesday in July and August (except July 14), come and spend a festive evening tasting wines (red, rosé and white), You can buy burgers and fries from Pause Gourmande
L’événement Soirée burger et bar à vin au Château Le Brézéguet Porte-du-Quercy a été mis à jour le 2026-06-03 par OT CVL Castelnau-Montratier
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