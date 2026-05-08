Porte-du-Quercy

Fête des associations à Saint-Matré

Saint-Matré Porte-du-Quercy Lot

Tarif : 5 – 5 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 08:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

L'association sportive Saint-Matré Le Boulvé et le comité des fêtes de Saint-Matré s'associent pour une journée sportive et festive.

L'association sportive Saint-Matré Le Boulvé et le comité des fêtes de Saint-Matré s'associent pour une journée sportive et festive.

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Saint-Matré Porte-du-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 6 76 84 39 88

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English :

L’association sportive Saint-Matré Le Boulvé and the comité des fêtes de Saint-Matré join forces for a day of sports and festivities.

L’événement Fête des associations à Saint-Matré Porte-du-Quercy a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Cahors Vallée du Lot