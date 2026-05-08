Fête des associations à Saint-Matré Porte-du-Quercy
Fête des associations à Saint-Matré Porte-du-Quercy samedi 11 juillet 2026.
Porte-du-Quercy
Fête des associations à Saint-Matré
Saint-Matré Porte-du-Quercy Lot
Tarif : 5 – 5 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 08:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
L'association sportive Saint-Matré Le Boulvé et le comité des fêtes de Saint-Matré s'associent pour une journée sportive et festive.
L'association sportive Saint-Matré Le Boulvé et le comité des fêtes de Saint-Matré s'associent pour une journée sportive et festive.
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Saint-Matré Porte-du-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 6 76 84 39 88
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English :
L’association sportive Saint-Matré Le Boulvé and the comité des fêtes de Saint-Matré join forces for a day of sports and festivities.
L’événement Fête des associations à Saint-Matré Porte-du-Quercy a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Cahors Vallée du Lot
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