Fermes en Fête – Oliveraie du Quercy Blanc, Oliveraie du Quercy Blanc, Porte-du-Quercy

Fermes en Fête – Oliveraie du Quercy Blanc 6 et 7 juin Oliveraie du Quercy Blanc Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Huile d’olive vierge extra, huile essentielle de lavande

Visite de l’oliveraie ; dégustation d’huiles d’olive (15h à 19h)

Oliveraie du Quercy Blanc Chemin des oliviers Saint-Matré 46800 Porte-du-Quercy Porte-du-Quercy 46800 Saint-Matré Lot Occitanie [{« type »: « email », « value »: « oliveraieduquercyblanc@orange.fr »}]

Visite de l’oliveraie et dégustation d’huiles d’olive

DR