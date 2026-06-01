Fermes en Fête – Oliveraie du Quercy Blanc, Oliveraie du Quercy Blanc, Porte-du-Quercy
Fermes en Fête – Oliveraie du Quercy Blanc, Oliveraie du Quercy Blanc, Porte-du-Quercy samedi 6 juin 2026.
Fermes en Fête – Oliveraie du Quercy Blanc 6 et 7 juin Oliveraie du Quercy Blanc Lot
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00
Huile d’olive vierge extra, huile essentielle de lavande
Visite de l’oliveraie ; dégustation d’huiles d’olive (15h à 19h)
Oliveraie du Quercy Blanc Chemin des oliviers Saint-Matré 46800 Porte-du-Quercy Porte-du-Quercy 46800 Saint-Matré Lot Occitanie [{« type »: « email », « value »: « oliveraieduquercyblanc@orange.fr »}]
Visite de l’oliveraie et dégustation d’huiles d’olive
DR
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