Fête votive de Saint-Matré Porte-du-Quercy
Fête votive de Saint-Matré Porte-du-Quercy vendredi 5 juin 2026.
Porte-du-Quercy
Fête votive de Saint-Matré
Saint-Matré Porte-du-Quercy Lot
Tarif : 22 – 22 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-05
Le comité des fêtes de Saint-Matré vous attend le premier week-end de juin pour faire la fête.
Le comité des fêtes de Saint-Matré vous attend le premier week-end de juin pour faire la fête.
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Saint-Matré Porte-du-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 6 76 84 39 88
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English :
The Saint-Matré festival committee is looking forward to seeing you on the first weekend of June to celebrate.
L’événement Fête votive de Saint-Matré Porte-du-Quercy a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Cahors Vallée du Lot
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