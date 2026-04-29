Porte-du-Quercy

Fête votive de Saint-Matré

Saint-Matré Porte-du-Quercy Lot

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-05

Le comité des fêtes de Saint-Matré vous attend le premier week-end de juin pour faire la fête.

Le comité des fêtes de Saint-Matré vous attend le premier week-end de juin pour faire la fête.

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Saint-Matré Porte-du-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 6 76 84 39 88

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English :

The Saint-Matré festival committee is looking forward to seeing you on the first weekend of June to celebrate.

L’événement Fête votive de Saint-Matré Porte-du-Quercy a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Cahors Vallée du Lot