Menu de fête des mères au Château des Cloutous Saux Porte-du-Quercy

Menu de fête des mères au Château des Cloutous

Saux Château des Cloutous Porte-du-Quercy Lot

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 11:30:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Venez passer un dimanche à Saux lors d'un déjeuner en l'honneur des mamans mais plus généralement de toutes les femmes.

Un cadeau sera d'ailleurs offert à toutes ce jour là…

Comme à chaque fois, plusieurs produits locaux seront travaillés pour mettre en valeur notre terroir, en accord avec d'autres produits de notre belle France.

Réservation obligatoire par SMS ou mail !

Saux Château des Cloutous Porte-du-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 6 13 27 47 65 contact@chateaudescloutous.com

English :

Come and spend a Sunday in Saux at a lunch in honor of mothers, but more generally of all women.

A gift will be offered to all on the day…

As always, several local products will be worked on to showcase our terroir, in harmony with other products from our beautiful France.

Reservations required by SMS or email!

