Midi musical, Grand-Théâtre, Bordeaux

Informations pratiques

Midi musical Mercredi 14 octobre, 12h30 Grand-Théâtre Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-14T12:30:00+02:00 – 2026-10-14T13:30:00+02:00

Fin : 2026-10-14T12:30:00+02:00 – 2026-10-14T13:30:00+02:00

Voix

Espoir de la scène française, Abel Zamora est lauréat des Jeunes Talents ADAMI (2023). Ténor léger à la française, il s’est déjà produit deux fois sur la scène du Grand-Théâtre dans des productions d’opéra (L’Élixir d’amour et Iolanta en mars et novembre 2025). Le voilà de retour, dans la pleine lumière d’un récital avec piano.

En savoir plus

Grand-Théâtre Place de la comédie, 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/699103-midi-musical-abel-zamora »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/voix-midi-musical-84331 »}]

Abel Zamora Voix