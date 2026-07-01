Midi musical, Grand-Théâtre, Bordeaux
mercredi 14 octobre 2026 · Grand-Théâtre · Bordeaux
Informations pratiques
Midi musical Mercredi 14 octobre, 12h30 Grand-Théâtre Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-14T12:30:00+02:00 – 2026-10-14T13:30:00+02:00
Fin : 2026-10-14T12:30:00+02:00 – 2026-10-14T13:30:00+02:00
Voix
Espoir de la scène française, Abel Zamora est lauréat des Jeunes Talents ADAMI (2023). Ténor léger à la française, il s’est déjà produit deux fois sur la scène du Grand-Théâtre dans des productions d’opéra (L’Élixir d’amour et Iolanta en mars et novembre 2025). Le voilà de retour, dans la pleine lumière d’un récital avec piano.
Grand-Théâtre Place de la comédie, 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/699103-midi-musical-abel-zamora »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/voix-midi-musical-84331 »}]
Abel Zamora Voix
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