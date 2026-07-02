Midi Musical – Une heure avec Don Pasquale, Grand-Théâtre, Bordeaux

Informations pratiques

Midi Musical – Une heure avec Don Pasquale Mardi 4 mai 2027, 12h30 Grand-Théâtre Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-04T12:30:00+02:00 – 2027-05-04T13:45:00+02:00

Fin : 2027-05-04T12:30:00+02:00 – 2027-05-04T13:45:00+02:00

Chœur

Véritable bijou de drôlerie de Donizetti composé dans le plus pur style bel canto, cet opéra met en scène le truculent Don Pasquale, véritable dindon de la farce ! Un faux docteur, une jeune ambitieuse et un neveu un peu trop loyal : tous en ont après sa fortune. Leurs tribulations sont, comme toujours dans ce format express, racontées en direct par un comédien présent sur scène aux côtés des solistes.

En savoir plus

Grand-Théâtre Place de la comédie, 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/701315-midi-musical-une-heure-avec-don-pasquale »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/voix-midi-musical-une-heure-avec-don-pasquale-88311 »}]

Chœur et solistes de l’Opéra National de Bordeaux Voix