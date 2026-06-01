Miettes, Villa Belleville, Paris
Miettes, Villa Belleville, Paris samedi 13 juin 2026.
Miettes 13 et 14 juin Villa Belleville Paris
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T10:39:00+02:00
Fin : 2026-06-14T18:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:40:00+02:00
Miette Etc lit en tête à têtes des extraits de :
•Alerte enlèvements
•Travaleurs, travaleureuses
•Aux armes etc
•Ceci n’est pas
•Qui décide du sens du vent ?
•Faute de tout pour faire un monde
et autres textes
Villa Belleville 23 rue Ramponeau 75020 Paris Paris 75020 Paris 20e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/miettes »}]
Ici-Même – Miette Etc textes contemporains art ville
ici-même
À voir aussi à Paris (Paris)
- sm(art) by Simorgh IdoCar Paris 1 juin 2026
- sm(art) by Vanecha IdoCar Paris 1 juin 2026
- Découvrez comment l’Intelligence artificielle peut booster votre activité artisanale !, Visioconférence, Paris 1 juin 2026
- Stage de dessin du portrait Musée du Louvre Paris 1 juin 2026
- Nos cours vous ouvrent leurs portes Conservatoire municipal Claude Debussy – La Jonquière PARIS 1 juin 2026