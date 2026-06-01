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Miettes, Villa Belleville, Paris

Miettes, Villa Belleville, Paris

Miettes, Villa Belleville, Paris samedi 13 juin 2026.

Lieu : Villa Belleville

Adresse : 23 rue Ramponeau 75020 Paris

Ville : 75020 Paris

Département : Paris

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif : Entrée libre

Miettes 13 et 14 juin Villa Belleville Paris

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T10:39:00+02:00
Fin : 2026-06-14T18:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:40:00+02:00

Miette Etc lit en tête à têtes des extraits de :
•Alerte enlèvements
•Travaleurs, travaleureuses
•Aux armes etc
•Ceci n’est pas
•Qui décide du sens du vent ?
•Faute de tout pour faire un monde
et autres textes

Villa Belleville 23 rue Ramponeau 75020 Paris Paris 75020 Paris 20e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/miettes »}]
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