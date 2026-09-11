Mignonne allons voir si l’art ose… , Rouen et la Renaissance place de la Cathédrale Rouen
dimanche 31 janvier 2027 · place de la Cathédrale · Rouen
Informations pratiques
Rouen
Mignonne allons voir si l’art ose… , Rouen et la Renaissance
place de la Cathédrale Office de Tourisme Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-31 15:00:00
fin : 2027-01-31
Date(s) :
2027-01-31
Et si l’on se souvenait que Rouen n’est pas qu’une ville du Moyen-âge ? et qu’elle fût l’une des plus riches villes d’Europe à la Renaissance ? Suivez notre guide à la rencontre des vestiges d’une Rouen rayonnante.
Dimanche 31 janvier, 15h00
Rendez-vous, place de la Cathédrale (devant l’ancien Office de Tourisme), Rouen
Gratuit, réservation obligatoire https://my.weezevent.com/mignonne-allons-voir-si-lart-ose .
place de la Cathédrale Office de Tourisme Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 52 95 01 guillaume.gohon@metropole-rouen-normandie.fr
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English : Mignonne allons voir si l’art ose… , Rouen et la Renaissance
L’événement Mignonne allons voir si l’art ose… , Rouen et la Renaissance Rouen a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme Rouen tourisme
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