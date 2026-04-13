Mig’s Bar Soirée de soutien, Autre lieu, Genève

Mig’s Bar Soirée de soutien Samedi 25 avril, 18h00 Autre lieu

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T18:00:00+02:00 – 2026-04-25T23:59:00+02:00

Fin : 2026-04-25T18:00:00+02:00 – 2026-04-25T23:59:00+02:00

Le Mig’s Bar est une soirée solidaire et festive organisée par les personnes LGBTIQ+ en situation de migration forcée accompagnées par Asile LGBTIQ+. C’est un espace communautaire où les participant·e·x·s tiennent un bar, proposent de la musique et créent une ambiance chaleureuse et inclusive. L’objectif est double : renforcer l’autonomie et la visibilité des personnes concernées, et récolter des fonds pour la caisse d’urgence, qui soutient les membres du groupe dans des situations urgentes. Le Mig’s Bar est avant tout un moment de rencontre, de joie collective et d’empowerment.

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève

Soirée de soutien organisée par Asile LGBTIQ+. Elle aura lieu au local de Dialogai, le 24 avril dès 18h, pour créer un espace festif inclusif et soutenir la caisse de soutien.

Asile LGBTIQ+