Miki, Candid, La Vapeur, Dijon

Miki, Candid Vendredi 6 mars, 19h00 La Vapeur Côte-d’Or

De 5.50 à 28€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-06T19:00:00+01:00 – 2026-03-06T23:59:00+01:00

Fin : 2026-03-06T19:00:00+01:00 – 2026-03-06T23:59:00+01:00

Miki / FR

Paris 2024, un cheval court sur la Seine et la revanche des nerds s’organise autour d’une table de ping-pong. Miki sort de sa chambre, pose son téléphone sur une voiture et enregistre un plan fixe à l’arrière d’un Buffalo Grill. On y découvre une pop moderne et hybride qui mélange un récit intime et direct avec des productions audacieuses et percutantes. Miki chante, parle et écrit à la première personne. Avec une liberté de ton, elle aborde le léger comme le grave avec distance et auto-dérision.

Candid / FR

Candid n’est pas naïf, il sait que la musique n’est pas une sinécure. Pourtant il égrène inexorablement les bars, les fins de soirées, les champs de blé, et autres trucs en é pour son salut et pour notre plaisir. Une façon de raconter les choses de la vie par une indie-pop bordée de folk : l’amour, la quête de sens, la décadence. Mieux que la bible en son temps.

La Vapeur 42 avenue de Stalingrad 21000 Dijon Dijon 21000 Clos de Pouilly Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 48 86 00 http://www.lavapeur.com https://www.instagram.com/lavapeurdijon;https://www.facebook.com/lavapeurdijon [{« type »: « link », « value »: « https://www.lavapeur.com/programme/miki »}] Scène de musiques actuelles Accès bus Ligne 6, arrêt “La Vapeur”

Concert, pop La Vapeur Concert

© DR