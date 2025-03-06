MIKI – LE TRANSBORDEUR Villeurbanne

MIKI – LE TRANSBORDEUR Villeurbanne mercredi 4 février 2026.

MIKI Début : 2026-02-04 à 20:00. Tarif : – euros.

Paris 2024, un cheval court sur la Seine et la revanche des nerds s’organise autour d’une table de ping-pong. Miki sort de sa chambre, pose son téléphone sur une voiture et enregistre un plan fixe à l’arrière d’un Buffalo Grill. On y découvre une pop moderne et hybride qui mélange un récit intime et direct avec des productions audacieuses et percutantes. Miki chante, parle et écrit à la première personne. Avec une liberté de ton, elle aborde le léger comme le grave avec distance et auto-dérision. Miki sort le 7 Mars son premier EP. Elle l’a nommé « graou », comme l’expression qu’elle utilise quand il lui arrive « un truc pas cool mais pas grave ». Miki continue d’écrire son histoire, graou partout.- Les mineurs de moins de 16 ans doivent obligatoirement être accompagnés par leur tuteur légal : parents ou tuteur légal (pas sœur, frère ou autre).- Pièce d’identité obligatoire pour entrer : carte d’identité, passeport, permis de conduire (photocopie ou photographie non acceptée.)

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE TRANSBORDEUR 3 BD STALINGRAD 69100 Villeurbanne 69