AGENDA · Nantes99vues
Miley Serious + Lou Nour (Fka Sicaria) + ATOEM + Komfortrauschen STEREOLUX Nantes
vendredi 18 septembre 2026 · STEREOLUX · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-18 21:30 – 04:00
Gratuit : non Prévente : 20€ | Carte Stereolux : 15€ | Abonné·e partenaire : 15€
Une soirée entre lives et dj sets, entre salle Maxi et salle Micro, entre bass Music, dubstep, techno, acid house, electro ou spectacle de danse immersif, pour fêter ces 15 premières années riches en son Stereo. Une fête sous le signe du beat bienveillant, chaleureux et organique pour danser le cœur léger !
STEREOLUX Nantes 44200
http://stereolux.org/miley-serious-lou-nour-fka-sicaria-atoem-komfortrauschen-18092026-1930
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