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Miley Serious + Lou Nour (Fka Sicaria) + ATOEM + Komfortrauschen STEREOLUX Nantes

vendredi 18 septembre 2026 · STEREOLUX · Nantes

Miley Serious + Lou Nour (Fka Sicaria) + ATOEM + Komfortrauschen STEREOLUX Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
21:30
Lieu
STEREOLUX
Adresse
4, Boulevard Léon Bureau, Nantes
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Prévente : 20€ | Carte Stereolux : 15€ | Abonné·e partenaire : 15€

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-18 21:30 – 04:00
Gratuit : non Prévente : 20€ | Carte Stereolux : 15€ | Abonné·e partenaire : 15€  

Une soirée entre lives et dj sets, entre salle Maxi et salle Micro, entre bass Music, dubstep, techno, acid house, electro ou spectacle de danse immersif, pour fêter ces 15 premières années riches en son Stereo.  Une fête sous le signe du beat bienveillant, chaleureux et organique pour danser le cœur léger !

STEREOLUX Nantes 44200
http://stereolux.org/miley-serious-lou-nour-fka-sicaria-atoem-komfortrauschen-18092026-1930


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