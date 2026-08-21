Miley Serious + Lou Nour (Fka Sicaria) + ATOEM + Komfortrauschen, STEREOLUX, Nantes
vendredi 18 septembre 2026 · STEREOLUX · Nantes
Informations pratiques
Miley Serious + Lou Nour (Fka Sicaria) + ATOEM + Komfortrauschen Vendredi 18 septembre, 21h30 STEREOLUX Loire-Atlantique
Prévente : 20€ | Carte Stereolux : 15€ | Abonné·e partenaire : 15€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T21:30:00+02:00 – 2026-09-19T04:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T21:30:00+02:00 – 2026-09-19T04:00:00+02:00
Une soirée entre lives et dj sets, entre salle Maxi et salle Micro, entre bass Music, dubstep, techno, acid house, electro ou spectacle de danse immersif, pour fêter ces 15 premières années riches en son Stereo.
Une fête sous le signe du beat bienveillant, chaleureux et organique pour danser le cœur léger !
STEREOLUX 4, Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://stereolux.org/miley-serious-lou-nour-fka-sicaria-atoem-komfortrauschen-18092026-1930 »}]
Stereolux fête ses 15 ans + Errances Nocturnes par le collectif Kluster
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