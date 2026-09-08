Militer avec l’art, de Mireille Miailhe à Lovy Bumma, Maison de la citoyenneté, La Courneuve

Informations pratiques

Militer avec l’art, de Mireille Miailhe à Lovy Bumma Samedi 19 septembre, 15h30 Maison de la citoyenneté Seine-Saint-Denis

50 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Cette table ronde est programmée dans le cadre de l’inauguration d’une exposition sur l’artiste Mireille Miailhe. Cet événement est l’occasion d’aborder la place de l’art dans le militantisme au XXe siècle à travers la figure de Mireille Miailhe. Pour cela, Anissa Bouayed, historienne spécialiste de l’histoire sociale et culturelle du Maghreb évoquera la mission de Mireille Miailhe « Algérie 1952 » destinée à représenter la vie des Algériens pendant la période coloniale. Florence Miailhe, artiste et réalisatrice reviendra sur la vie de Mireille Miailhe et ses actions militantes comme fil conducteur. Enfin, l’artiste Lovy Bumma ouvrira le sujet sur la place du militantisme dans l’art au XXIe siècle à travers son expérience d’artiste.

Maison de la citoyenneté 33 avenue Gabriel-Péri 93120 La Courneuve La Courneuve 93120 Centre-Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 71 89 66 29 https://lacourneuve.fr/la-maison-de-la-citoyennete-james-marson [{« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/10045-table-ronde-militer-avec-l-art-de-mireille-miailhe-a-lovy-bumma-journees-du-patrimoine.html »}] La Maison de la citoyenneté James-Marson est une structure municipale ouverte à toutes et tous. Sa programmation est constituée d’initiatives portées par les associations, les habitant.e.s et les services municipaux.

Les sujets abordés traitent du projet de ville, des questions de société et d’actualité et mettent en lumière les actions citoyennes portées par les habitant.e.s dans la ville ou dans d’autres pays. Rer B (La Courneuve-Aubervilliers) – Tramway 1 (Hôtel de ville de La Courneuve) – parking

Table ronde « Militer avec l’art, de Mireille Miailhe à Lovy Bumma »

©AD93/Mémoires d’humanité