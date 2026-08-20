Exposition-débat : Le patrimoine vivant de la Courneuve en 2126, un futur hybride !, Médiathèque Aimé Césaire, La Courneuve

Informations pratiques

Exposition-débat : Le patrimoine vivant de la Courneuve en 2126, un futur hybride ! Samedi 19 septembre, 15h00 Médiathèque Aimé Césaire Seine-Saint-Denis

Gratuit, réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Réunissant le Muséum national d’Histoire naturelle, Plaine Commune et un collectif d’artistes (comédiens, designers, danseurs, réalisateurs, auteurs…), le programme Fictions d’Anticipation de Renaturation enquête sur les paysages futurs de Plaine Commune en plaçant la nature au centre des imaginaires populaires.

Pour les Journées européennes du patrimoine 2026, une exposition inédite présente, à la Médiathèque Aimé Césaire, le travail issu des ateliers menés avec les habitant·e·s de La Courneuve. Illustrations, cartographies, récits… découvrez les mondes possibles dessinés collectivement pour le futur de la ville.

Ensuite, débattons ensemble : comment coexister avec la nature de demain ? Faut-il considérer les arbres, les microbes et les nids comme un patrimoine commun en péril ? De quels savoirs anciens et de quelles nouvelles technologies allons-nous avoir besoin ?…

Venez nous raconter vos histoires et vos souvenirs de nature urbaine, mais aussi vos rêves pour demain !

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Exposition-débat : « Le patrimoine vivant de la Courneuve en 2126, un futur hybride ! »

©Louis Augereau