Mireille Miailhe, œuvres courneuviennes d’une artiste engagée, Maison de la citoyenneté, La Courneuve

Informations pratiques

Mireille Miailhe, œuvres courneuviennes d’une artiste engagée Samedi 19 septembre, 17h00 Maison de la citoyenneté Seine-Saint-Denis

50 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

L’exposition sur l’artiste Mireille Miailhe se divisie en deux parties. Dans un premier temps, l’exposition retrace son passage à La Courneuve en montrant le regard qu’elle a porté sur la ville. Les peintures originales de l’artiste exposées montrent l’architecture de la ville, les habitant·es et les travailleur·euses au début des années 1970. La seconde partie de l’exposition revient sur une commande importante dans la vie de l’artiste, la mission « Algérie 1952 », commande artistique destinée à représenter la vie des Algériens pendant la colonisation.

Maison de la citoyenneté 33 avenue Gabriel-Péri 93120 La Courneuve La Courneuve 93120 Centre-Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 71 89 66 29 https://lacourneuve.fr/la-maison-de-la-citoyennete-james-marson [{« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/5704-exposition-mireille-miailhe-oeuvres-courneuviennes-dune-artiste-engagee-journees-du-patrimoine.html »}] La Maison de la citoyenneté James-Marson est une structure municipale ouverte à toutes et tous. Sa programmation est constituée d’initiatives portées par les associations, les habitant.e.s et les services municipaux.

Les sujets abordés traitent du projet de ville, des questions de société et d’actualité et mettent en lumière les actions citoyennes portées par les habitant.e.s dans la ville ou dans d’autres pays. Rer B (La Courneuve-Aubervilliers) – Tramway 1 (Hôtel de ville de La Courneuve) – parking

Exposition « Mireille Miailhe, art et militantisme à La Courneuve »

©DR