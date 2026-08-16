UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Aurel

Mille + Bilboquet La Coconnerie La CoConnerie Aurel

mercredi 21 octobre 2026 · La CoConnerie · Aurel

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
jeudi 22 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
La CoConnerie
Adresse
2953 route d'Aurel
Ville
26340 Aurel
Département
Drôme
Tarif
6 6 6 + 12 ans

Aurel

Mille + Bilboquet La Coconnerie

La CoConnerie 2953 route d’Aurel Aurel Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

+ 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 20:30:00
fin : 2026-10-21 23:00:00

Date(s) :
2026-10-21

La comédienne Pauline Laurendeau (membre du collectif ARFI) présente Bilboquets, un solo polyphonique pas piqué des hannetons.
  .

La CoConnerie 2953 route d’Aurel Aurel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 48 81 44  contact@lacoconnerie.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Actress Pauline Laurendeau (a member of the ARFI collective) presents *Bilboquets*, a polyphonic solo performance that’s nothing short of spectacular.

L’événement Mille + Bilboquet La Coconnerie Aurel a été mis à jour le 2026-08-16 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme

À voir aussi à Aurel (Drôme)