MILLE HORIZONS THÉÂTRE DES MAZADES Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

MILLE HORIZONS

THÉÂTRE DES MAZADES 10 Avenue des Mazades Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 3 – 3 – 15 EUR

3

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-13 11:00:00

fin : 2027-03-13 11:50:00

Date(s) :

2027-03-13

En partenariat avec La Place de la danse CDCN Toulouse Occitanie

Mille Horizons, première création jeune public de Jordi Galí, suit une traversée poétique de la montagne, du jour à la nuit. Un marcheur s’interroge, tandis que surgissent animaux, éléments naturels et présences mystérieuses. Sur scène, danse, matières et texte dessinent un monde en mouvement, où le merveilleux apparaît peu à peu. Un conte sensible qui invite chacun et chacune à ressentir et parcourir ses propres paysages imaginaires. 3 .

THÉÂTRE DES MAZADES 10 Avenue des Mazades Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie

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English :

In partnership with La Place de la danse ? CDCN Toulouse Occitanie

L’événement MILLE HORIZONS Toulouse a été mis à jour le 2026-08-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE