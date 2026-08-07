MILLE HORIZONS THÉÂTRE DES MAZADES Toulouse
samedi 13 mars 2027 · THÉÂTRE DES MAZADES · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
MILLE HORIZONS
THÉÂTRE DES MAZADES 10 Avenue des Mazades Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 3 – 3 – 15 EUR
3
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-13 11:00:00
fin : 2027-03-13 11:50:00
Date(s) :
2027-03-13
En partenariat avec La Place de la danse CDCN Toulouse Occitanie
Mille Horizons, première création jeune public de Jordi Galí, suit une traversée poétique de la montagne, du jour à la nuit. Un marcheur s’interroge, tandis que surgissent animaux, éléments naturels et présences mystérieuses. Sur scène, danse, matières et texte dessinent un monde en mouvement, où le merveilleux apparaît peu à peu. Un conte sensible qui invite chacun et chacune à ressentir et parcourir ses propres paysages imaginaires. 3 .
THÉÂTRE DES MAZADES 10 Avenue des Mazades Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In partnership with La Place de la danse ? CDCN Toulouse Occitanie
L’événement MILLE HORIZONS Toulouse a été mis à jour le 2026-08-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- Siestes musicales, Médiathèque Grand M, Toulouse 7 août 2026
- Visite guidée « L’art roman, il y a 1000 ans déjà… », Musée des Augustins, Toulouse 7 août 2026
- THE RED NIGHT PARC DES MERLETTES Toulouse 7 août 2026
- VIPÈRE + ZONDABUS EN 1ÈRE PARTIE (HALLE NIGHT LONG) LA HALLE DE LA MACHINE Toulouse 7 août 2026
- La Nuit des étoiles 2026, Cité de l’espace, Toulouse 7 août 2026