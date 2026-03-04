« Mille voix pour un musée » – Création d’un théâtre kamishibaï multilingue autour du tableau Les Poissonniers [Pescivendoli] de Vincenzo Campi, Musée de La Roche-sur-Yon, La Roche-sur-Yon

« Mille voix pour un musée » – Création d’un théâtre kamishibaï multilingue autour du tableau Les Poissonniers [Pescivendoli] de Vincenzo Campi Samedi 23 mai, 17h00 Musée de La Roche-sur-Yon Vendée

Une classe de 12 élèves allophones du collège Herriot à La Roche-sur-Yon est accompagnée dans un projet de création d’un théâtre kamishibaï à partir de l’observation du tableau Les Poissonniers [Pescivendoli] (1579) de Vincenzo Campi .

Les élèves imaginent un récit inspiré de la scène représentée, en choisissant le point de vue du bébé figuré sur les genoux de sa mère.

En lien avec le thème « Quand je ferme les yeux », leur histoire explorera les sons, les odeurs et les sensations perçus par l’enfant, mêlant langue française et langues maternelles.

Ce travail, centré sur le langage et l’expérience sensorielle, encourage l’expression personnelle et l’appropriation d’une œuvre par l’imaginaire.

Une captation vidéo du théâtre sera diffusée sur un écran à proximité du tableau à l’issue de la présentation et sera visible tout l’été, afin de prolonger la rencontre entre le regard des élèves et celui des visiteurs.

Musée de La Roche-sur-Yon 17 rue du Président De Gaulle, 85000 La Roche-sur-Yon

Pour la collection contemporaine, Land-Art, art corporel, performance, fictions photographiques retracent les grands mouvements des années 1980 à aujourd’hui.

©Jacques Boulissière pour le Musée de La Roche-sur-Yon