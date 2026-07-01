MILLEVACHES – Sortie canoë sous le ciel étoilé du lac des Bariousses, lac des Bariousses, Treignac
vendredi 28 août 2026 · lac des Bariousses · Treignac
Informations pratiques
MILLEVACHES – Sortie canoë sous le ciel étoilé du lac des Bariousses Vendredi 28 août, 18h30 lac des Bariousses Corrèze
Gratuit, réservation obligatoire.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T18:30:00+02:00 – 2026-08-28T21:30:00+02:00
Fin : 2026-08-28T18:30:00+02:00 – 2026-08-28T21:30:00+02:00
Participez à une découverte nature en balade pédestre puis en canobus. Découverte de l’astronomie et de la faune nocturne en canoë à partir de 7 ans, mineurs accompagnés et obligation de savoir nager.
Prévoir des chaussures pour se mouiller les pieds, une tenue chaude
Lampe frontale autorisée, mais en lumière rouge.
Rendez-vous à la base nautique des Barriousses, réservation obligatoire.
lac des Bariousses lac des Bariousses Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.pnr-millevaches.fr/evenement/sortie-canoe-sous-le-ciel-etoile-des-bariousses-2/ »}, {« type »: « phone », « value »: « +33 5 55 96 97 00 »}] https://www.pnr-millevaches.fr/evenement/sortie-canoe-sous-le-ciel-etoile-des-bariousses-2/
Découverte nature en balade pédestre puis en canobus. Découverte de l’astronomie et de la faune nocturne en canoë à partir de 7 ans, mineurs accompagnés et obligation de savoir nager. RICE Millevaches
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