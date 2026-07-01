MILLEVACHES – Sortie canoë sous le ciel étoilé du lac des Bariousses, lac des Bariousses, Treignac

Informations pratiques

MILLEVACHES – Sortie canoë sous le ciel étoilé du lac des Bariousses Vendredi 28 août, 18h30 lac des Bariousses Corrèze

Gratuit, réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T18:30:00+02:00 – 2026-08-28T21:30:00+02:00

Fin : 2026-08-28T18:30:00+02:00 – 2026-08-28T21:30:00+02:00

Participez à une découverte nature en balade pédestre puis en canobus. Découverte de l’astronomie et de la faune nocturne en canoë à partir de 7 ans, mineurs accompagnés et obligation de savoir nager.

Prévoir des chaussures pour se mouiller les pieds, une tenue chaude

Lampe frontale autorisée, mais en lumière rouge.

Rendez-vous à la base nautique des Barriousses, réservation obligatoire.

lac des Bariousses lac des Bariousses Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.pnr-millevaches.fr/evenement/sortie-canoe-sous-le-ciel-etoile-des-bariousses-2/ »}, {« type »: « phone », « value »: « +33 5 55 96 97 00 »}] https://www.pnr-millevaches.fr/evenement/sortie-canoe-sous-le-ciel-etoile-des-bariousses-2/

Découverte nature en balade pédestre puis en canobus. Découverte de l’astronomie et de la faune nocturne en canoë à partir de 7 ans, mineurs accompagnés et obligation de savoir nager. RICE Millevaches