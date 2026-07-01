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MILLEVACHES – Sortie canoë sous le ciel étoilé du lac des Bariousses, lac des Bariousses, Treignac

vendredi 28 août 2026 · lac des Bariousses · Treignac

MILLEVACHES – Sortie canoë sous le ciel étoilé du lac des Bariousses, lac des Bariousses, Treignac

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Lieu
lac des Bariousses
Adresse
lac des Bariousses
Ville
19260 Treignac
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit, réservation obligatoire.

MILLEVACHES – Sortie canoë sous le ciel étoilé du lac des Bariousses Vendredi 28 août, 18h30 lac des Bariousses Corrèze

Gratuit, réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T18:30:00+02:00 – 2026-08-28T21:30:00+02:00
Fin : 2026-08-28T18:30:00+02:00 – 2026-08-28T21:30:00+02:00

Participez à une découverte nature en balade pédestre puis en canobus. Découverte de l’astronomie et de la faune nocturne en canoë à partir de 7 ans, mineurs accompagnés et obligation de savoir nager.
Prévoir des chaussures pour se mouiller les pieds, une tenue chaude
Lampe frontale autorisée, mais en lumière rouge.
Rendez-vous à la base nautique des Barriousses, réservation obligatoire.

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Découverte nature en balade pédestre puis en canobus. Découverte de l’astronomie et de la faune nocturne en canoë à partir de 7 ans, mineurs accompagnés et obligation de savoir nager. RICE Millevaches

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