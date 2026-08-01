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AGENDA · Treignac

Mix-Mix Festival au Moulin Sage Treignac

vendredi 21 août 2026 · Treignac

Mix-Mix Festival au Moulin Sage Treignac

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
lundi 24 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Moulin Sage
Ville
19260 Treignac
Département
Corrèze
Tarif

Treignac

Mix-Mix Festival au Moulin Sage

Moulin Sage Treignac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:00:00
fin : 2026-08-23 22:30:00

Date(s) :
2026-08-21

L’association Moulin des Arts Vivants organise le MIX-MIX ’26 , festival international des arts et de la gastronomie.   .

Moulin Sage Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 07 02 01 

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English : Mix-Mix Festival au Moulin Sage

L’événement Mix-Mix Festival au Moulin Sage Treignac a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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