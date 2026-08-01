AGENDA · Treignac
Mix-Mix Festival au Moulin Sage Treignac
vendredi 21 août 2026 · Treignac
Informations pratiques
Treignac
Mix-Mix Festival au Moulin Sage
Moulin Sage Treignac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:00:00
fin : 2026-08-23 22:30:00
Date(s) :
2026-08-21
L’association Moulin des Arts Vivants organise le MIX-MIX ’26 , festival international des arts et de la gastronomie. .
Moulin Sage Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 07 02 01
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English : Mix-Mix Festival au Moulin Sage
L’événement Mix-Mix Festival au Moulin Sage Treignac a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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