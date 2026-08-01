Informations pratiques

Treignac

Mix-Mix Festival au Moulin Sage

Moulin Sage Treignac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 18:00:00

fin : 2026-08-23 22:30:00

Date(s) :

2026-08-21

L’association Moulin des Arts Vivants organise le MIX-MIX ’26 , festival international des arts et de la gastronomie. .

Moulin Sage Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 07 02 01

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English : Mix-Mix Festival au Moulin Sage

L’événement Mix-Mix Festival au Moulin Sage Treignac a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Terres de Corrèze