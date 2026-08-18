Médiathèque Land Art Végétal Plage des Bariousses Treignac
mercredi 19 août 2026 · Plage des Bariousses · Treignac
Informations pratiques
Treignac
Médiathèque Land Art Végétal
Plage des Bariousses A côté de la Station Sports NAture Treignac Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 15:00:00
fin : 2026-08-19 17:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Participez à l’atelier Land art, animé par Mathilde Malherbe, en continu, à partir de 15h.
Portez un œil différent sur le monde végétal et réalisez votre paysage sur la plage du lac des Bariousses. .
Plage des Bariousses A côté de la Station Sports NAture Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 67 01 00 mediatheque@ccv2m.fr
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English : Médiathèque Land Art Végétal
L’événement Médiathèque Land Art Végétal Treignac a été mis à jour le 2026-08-01 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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