Médiathèque Land Art Végétal Plage des Bariousses Treignac

Informations pratiques

Treignac

Médiathèque Land Art Végétal

Plage des Bariousses A côté de la Station Sports NAture Treignac Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 15:00:00

fin : 2026-08-19 17:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Participez à l’atelier Land art, animé par Mathilde Malherbe, en continu, à partir de 15h.

Portez un œil différent sur le monde végétal et réalisez votre paysage sur la plage du lac des Bariousses. .

Plage des Bariousses A côté de la Station Sports NAture Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 67 01 00 mediatheque@ccv2m.fr

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English : Médiathèque Land Art Végétal

L’événement Médiathèque Land Art Végétal Treignac a été mis à jour le 2026-08-01 par Office de Tourisme Terres de Corrèze