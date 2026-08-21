Milonga Brava avec Nicole Mazza & Matías Mono, Espace de quartier Sécheron, Genève
jeudi 1 octobre 2026 · Espace de quartier Sécheron · Genève
Informations pratiques
Milonga Brava avec Nicole Mazza & Matías Mono Jeudi 1 octobre, 18h45 Espace de quartier Sécheron
CHF 15.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-01T18:45:00+02:00 – 2026-10-01T23:30:00+02:00
Fin : 2026-10-01T18:45:00+02:00 – 2026-10-01T23:30:00+02:00
✨ Jeudi 1er octobre, la Milonga Brava accueille à nouveau Nicole Mazza & Matías Mono ! ❤️
Après une première visite très appréciée l’année dernière, Nicole & Matías reviennent à Genève pour partager leur énergie, leur bonne humeur et leur tango dynamique. Jeunes, talentueux et passionnés, ils sont appréciés pour leur approche accessible et leur plaisir de transmettre. ✨
Jeudi 1er octobre 2026
Espace de quartier de Sécheron
Adresse : Rue Anne Torcapel 2, 1202 Genève
Programme :
18:45 – 20:00 : Stage avec Nicole & Matías
Le thème du stage sera annoncé prochainement.
20:00 – 23:30 : Milonga Brava – Open Bar DJ Esteban
Tarifs :
Entrée Milonga : CHF 15 (Open Bar inclus)
Stage : CHF 25
Stage + Milonga : CHF 30
Comme chaque jeudi, retrouvez l’ambiance chaleureuse de la Milonga Brava : un stage, une belle piste, un open bar et une soirée de tango à partager entre amis. On vous attend nombreux !
Espace de quartier Sécheron Rue Anne-Torcapel 2, 1202 Genève Genève 1202 +41 22 418 93 60 [{« type »: « email », « value »: « milongabravageneve@gmail.com »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/loisirs-jeux/espace-quartier-secheron/
Milonga Brava : soirée tango avec stage par Nicole Mazza & Matías Mono milonga avec DJ Esteban. Danse, rencontres et ambiance conviviale. Espace de quartier de Sécheron. Open bar inclus
Milonga Brava
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