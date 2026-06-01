Milonga Brava avec Raul Santana & Dana Sakimova, Espace de quartier Sécheron, Genève

Milonga Brava avec Raul Santana & Dana Sakimova Jeudi 11 juin, 18h45 Espace de quartier Sécheron

CHF 15.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-11T18:45:00+02:00 – 2026-06-11T23:30:00+02:00

Fin : 2026-06-11T18:45:00+02:00 – 2026-06-11T23:30:00+02:00

Milonga Brava avec Raul Santana & Dana Sakimova ✨

Nous avons le plaisir de les accueillir à nouveau à Genève ❤️

Après une première visite très appréciée, Raul & Dana reviennent partager leur tango élégant, musical et profondément connecté.

Danseurs, professeurs et DJs de tango, ils mêlent l’héritage du tango traditionnel des viejos milongueros avec une approche moderne, fluide et vivante.

Raúl, avec son parcours en psychologie, et Dana, musicienne professionnelle, apportent une attention particulière à la connexion, à l’écoute et à la musicalité dans la danse.

Jeudi 11 juin 2026

Espace de quartier de Sécheron

Adresse : Rue Anne Torcapel 2, 1202 Genève

Programme :

18:45 – 20:00 : Stage de tango avec Raul & Dana

Variations et changements de dynamique

20:00 – 23:30 : Milonga Brava avec Open Bar

DJ Esteban

Tarifs :

Entrée Milonga : CHF 15 (Open Bar inclus)

Stage : CHF 25

Stage + Milonga : CHF 30

On se retrouve sur la piste

Espace de quartier Sécheron Rue Anne-Torcapel 2, 1202 Genève Genève 1202 +41 22 418 93 60 [{« type »: « email », « value »: « milongabravageneve@gmail.com »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/loisirs-jeux/espace-quartier-secheron/

Milonga Brava : soirée tango avec stage par Raul & Dana et milonga avec DJ Esteban . Danse, rencontres et ambiance conviviale. Jeudi 4 juin, Espace de quartier de Sécheron. Open bar inclus.

Milonga Brava