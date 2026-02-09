Mimos (Autour du festival) Atelier défilé masqué avec la Maison de la Odyssée Salle Grassé Périgueux
Mimos (Autour du festival) Atelier défilé masqué avec la Maison de la Odyssée Salle Grassé Périgueux samedi 4 juillet 2026.
Périgueux
Mimos (Autour du festival) Atelier défilé masqué avec la Maison de la
Odyssée Salle Grassé 11 Rue Denfert Rochereau Périgueux Dordogne
Tarif : – – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 16:30:00
fin : 2026-07-04 21:30:00
Date(s) :
2026-07-04
Les drags De La Beuchaire et De La Sabotée proposent un atelier de défilé pensé non comme une présentation de mode traditionnelle, mais comme un moment de célébration collective. Muni.e.s de masques et de parures*, les participant·e·s sont invité·es à explorer différentes façons de marcher, d’occuper l’espace et d’affirmer leur présence.
L’atelier se conclura par un défilé et une traversée festive du Théâtre les participant·es présenteront les créations et accompagneront les festivalier·e·s jusqu’au concert de clôture.
DÉROULÉ DE L’ATELIER
• 16h30-19h30 atelier
• 19h30-20h30 pause
(pensez aux foodtrucks installés sur le Village pour profiter d’un momentconvival entre participant.e.s !)
• 20h30-21h30 atelier + défilé
↓
DRESS CODE
Tenue noire et talons (la compagnie
est en mesure de prêter des talons dansune gamme de pointures étendue !) .
Odyssée Salle Grassé 11 Rue Denfert Rochereau Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71 coline.roulies@odyssee.perigueux.fr
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L’événement Mimos (Autour du festival) Atelier défilé masqué avec la Maison de la Périgueux a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Communal de Périgueux
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