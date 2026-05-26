Mimos (IN) Construction monumentale participative en carton Parking montaigne Périgueux
Mimos (IN) Construction monumentale participative en carton Parking montaigne Périgueux mardi 30 juin 2026.
Périgueux
Mimos (IN) Construction monumentale participative en carton
Parking montaigne 2 Cours Michel Montaigne Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 10:00:00
fin : 2026-06-30 18:00:00
Date(s) :
2026-06-30
Et si nous bâtissions ensemble un monument utopique en carton ?
Sans grue, sans machine. Juste avec nos mains… et notre imagination.
Relèverez-vous le défi de reconstruire le clocher de la Cathédrale Saint-Front en moins d’une semaine, à partir de 1300 cartons ? C’est le pari un peu fou lancé par l’artiste Olivier Grossetête, qui vous invite à construire un monument inspiré du clocher pouvant atteindre 26 mètres de haut et peser plus d’une tonne et demie ! Pour retrouver votre âme d’enfant bâtisseur. Pour partager la joie d’un chantier collectif. Pour vous émerveiller devant une œuvre éphémère, spectaculaire et poétique. À vous de jouer ! De la Chine à la Colombie, en passant par la Nouvelle-Zélande et les États-Unis, les constructions d’Olivier Grossetête ont déjà conquis le monde. Cette fois, c’est à Périgueux que l’aventure s’écrit. Ne manquez pas le rendez-vous ! .
Parking montaigne 2 Cours Michel Montaigne Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71
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English : Mimos (IN) Construction monumentale participative en carton
L’événement Mimos (IN) Construction monumentale participative en carton Périgueux a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Communal de Périgueux
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