Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Mimos (IN) Construction monumentale participative en carton Parking montaigne Périgueux

Mimos (IN) Construction monumentale participative en carton Parking montaigne Périgueux

Mimos (IN) Construction monumentale participative en carton Parking montaigne Périgueux mardi 30 juin 2026.

Lieu : Parking montaigne

Adresse : 2 Cours Michel Montaigne

Ville : 24000 Périgueux

Département : Dordogne

Début : mardi 30 juin 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Périgueux

Mimos (IN) Construction monumentale participative en carton

Parking montaigne 2 Cours Michel Montaigne Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 10:00:00
fin : 2026-06-30 18:00:00

Date(s) :
2026-06-30

Et si nous bâtissions ensemble un monument utopique en carton ?
Sans grue, sans machine. Juste avec nos mains… et notre imagination.
Relèverez-vous le défi de reconstruire le clocher de la Cathédrale Saint-Front en moins d’une semaine, à partir de 1300 cartons ? C’est le pari un peu fou lancé par l’artiste Olivier Grossetête, qui vous invite à construire un monument inspiré du clocher pouvant atteindre 26 mètres de haut et peser plus d’une tonne et demie ! Pour retrouver votre âme d’enfant bâtisseur. Pour partager la joie d’un chantier collectif. Pour vous émerveiller devant une œuvre éphémère, spectaculaire et poétique. À vous de jouer ! De la Chine à la Colombie, en passant par la Nouvelle-Zélande et les États-Unis, les constructions d’Olivier Grossetête ont déjà conquis le monde. Cette fois, c’est à Périgueux que l’aventure s’écrit. Ne manquez pas le rendez-vous !   .

Parking montaigne 2 Cours Michel Montaigne Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mimos (IN) Construction monumentale participative en carton

L’événement Mimos (IN) Construction monumentale participative en carton Périgueux a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Communal de Périgueux

À voir aussi à Périgueux (Dordogne)