Mimos (IN) Construction monumentale participative en carton Parking montaigne Périgueux

Périgueux

Mimos (IN) Construction monumentale participative en carton

Parking montaigne 2 Cours Michel Montaigne Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 10:00:00

fin : 2026-06-30 18:00:00

Date(s) :

2026-06-30

Et si nous bâtissions ensemble un monument utopique en carton ?

Sans grue, sans machine. Juste avec nos mains… et notre imagination.

Relèverez-vous le défi de reconstruire le clocher de la Cathédrale Saint-Front en moins d’une semaine, à partir de 1300 cartons ? C’est le pari un peu fou lancé par l’artiste Olivier Grossetête, qui vous invite à construire un monument inspiré du clocher pouvant atteindre 26 mètres de haut et peser plus d’une tonne et demie ! Pour retrouver votre âme d’enfant bâtisseur. Pour partager la joie d’un chantier collectif. Pour vous émerveiller devant une œuvre éphémère, spectaculaire et poétique. À vous de jouer ! De la Chine à la Colombie, en passant par la Nouvelle-Zélande et les États-Unis, les constructions d’Olivier Grossetête ont déjà conquis le monde. Cette fois, c’est à Périgueux que l’aventure s’écrit. Ne manquez pas le rendez-vous ! .

Parking montaigne 2 Cours Michel Montaigne Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71

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English : Mimos (IN) Construction monumentale participative en carton

L’événement Mimos (IN) Construction monumentale participative en carton Périgueux a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Communal de Périgueux