Mimos (IN) Des chimères dans la tête L’Odyssée, théâtre Périgueux
Mimos (IN) Des chimères dans la tête L’Odyssée, théâtre Périgueux samedi 4 juillet 2026.
Périgueux
Mimos (IN) Des chimères dans la tête
L’Odyssée, théâtre 11 Rue Denfert Rochereau Périgueux Dordogne
Tarif : – – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:00:00
fin : 2026-07-04 20:55:00
Date(s) :
2026-07-04
À la rencontre des arts visuels et de l’art chorégraphique, Des chimères dans la tête invite à plonger dans l’imaginaire abyssal de l’enfance, révélé et sublimé par le geste dansé.
Dissimulés derrière le décor, trois interprètes se jouent de la pesanteur pour faire apparaître tantôt un bras, une jambe, peut-être une main… évoquant pattes, ailes ou antennes ! Ils complètent les corps des chimères dessinées à l’écran, jusqu’à sortir du cadre et danser sur le plateau pour donner vie, pleinement, à ces étranges créatures.
Entre fantasmagories, cauchemars et pointes d’humour, cette histoire d’enfance sème le trouble, s’amuse des illusions d’optique et instaure avec le public un jeu inédit
Dès 8 ans ! .
L’Odyssée, théâtre 11 Rue Denfert Rochereau Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71
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English : Mimos (IN) Des chimères dans la tête
L’événement Mimos (IN) Des chimères dans la tête Périgueux a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Communal de Périgueux
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