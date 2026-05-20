Mimos (In) Megastructure Le Palace Périgueux
Mimos (In) Megastructure Le Palace Périgueux vendredi 3 juillet 2026.
Périgueux
Mimos (In) Megastructure
Le Palace 15 Rue Bodin Périgueux Dordogne
Tarif : – – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:00:00
fin : 2026-07-03 18:30:00
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-04
Dans MEGASTRUCTURE, Sarah Baltzinger et Isaiah Wilson font exposition de leur couple. Les deux artistes y tissent avec curiosité la trajectoire de deux corps en constante cohabitation dont le mouvement forme d’étranges et périlleuses associations. Ce duo chorégraphique est comme un puzzle dont les pièces sont constamment démontées, recherchées, testées et réinventées. MEGASTRUCTURE offre une performance sans musique et sans décor, dont la musicalité naturelle est générée par le corps des interprètes sur scène dans une énergie percussive.
MEGASTRUCTURE cherche à s’éloigner de la surexposition violente du monde et de l’aliénation qui en découle pour revenir à quelque chose d’essentiel.
Dès 6 ans ! .
Le Palace 15 Rue Bodin Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71
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English : Mimos (In) Megastructure
L’événement Mimos (In) Megastructure Périgueux a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Communal de Périgueux
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